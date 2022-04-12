Президент підписав відповідний указ.

Президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на строкову військову службу.

Про це свідчить указ №230/2022, опублікований на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, скасовано раніше визначені терміни чергових призовів громадян України на строкову військову службу у квітні-червні.

Окрім того, військовослужбовці, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, можуть бути звільнені в запас "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Призов в Україні 2022

Раніше прес-служба Генерального штабу Збройних сил України повідомляла, що призову на строкову службу в українську армію у квітні-червні 2022 року не буде.

Водночас УНІАН розповідав, які в Україні існують хвилі мобілізації та хто під них підпадає, а також кого не призвуть до армії.

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