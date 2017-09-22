Міноборони оголосило демобілізацію строковиків в Україні

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ № 484 від 19 вересня 2017 року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року". Про це повідомили у прес-службі МО.

Документ підписано відповідно до указу президента України від 24 лютого 2017 року № 44/2017 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році".

Читайте такожВ Україні проводиться повна демобілізація військових, які перебували на службі останній рік - президент

Згідно з наказом, зі строкової служби будуть звільнені військовослужбовці, які вислужили встановлені строки, у наступні терміни:

— військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, — у жовтні-листопаді 2017 року;

— інші військовослужбовці строкової служби — у жовтні-грудні 2017 року.

Згідно з документом, керівникам дано вказівку забезпечити організоване звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни строкової служби, підтримання військової дисципліни та дотримання статутних взаємовідносин між військовослужбовцями.

Як повідомляв УНІАН, у січні президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє військовим достроково розривати контракти.