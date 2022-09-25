За словами радника ОП Олексія Арестовича, зараз на кону стоїть питання існування української нації.

В даний час студентів, які навчаються у вузах за кордоном, припинили випускати з України.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник ОП Олексій Арестович.

Він зазначив, що зараз на кону стоїть питання існування української нації.

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"Поки студентів не чіпають, вони не йдуть до армії, але цілком може статися таке, що підуть взагалі всі чи дуже багато хто. Якщо в Росії мобілізують мільйон, то про який виїзд ви кажете? Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете вирішити свої особисті проблеми з навчанням у Сорбоні чи Оксфорді?", - висловив думку Арестович.

Можлива мобілізація в Україні

В Україні у відповідь на мобілізацію в Росії лави армії можуть поповнити понад 5 млн осіб.

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, резервна мобілізація в Україні відбудеться, якщо в Збройних силах бракуватиме людей.

За його словам, західні країни можуть допомогти нашій державі вдягнути й озброїти мобілізованих. "Якщо нам бракуватиме людей для оборони, то і у нас буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5,5 млн осіб", - заявив радник ОП.

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