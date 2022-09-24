За його словами, міжнародна спільнота справедливо відреагує на псевдореферендуми окупантів.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, які перебувають на окупованих ворогом територіях та закликав ховатися від російської мобілізації.

Про це глава держави сказав у відеозверненні наприкінці 212-го дня війни.

За його словами, міжнародна спільнота справедливо відреагує на псевдореферендуми окупантів.

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"Вони будуть однозначно засуджені, і на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та інших частинах України, які вони поки контролюють. Це ж не просто злочини проти міжнародного права та права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу", - наголосив президент.

Він підкреслив, що зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли силовики намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків.

"Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості мешканців території, на яку зайшли російські війська. У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованій території: робіть головне – бережіть своє життя й допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів. У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України", - зазначив Зеленський.

"Але якщо ви все ж потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію щодо окупантів – їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну", - сказав президент.

Він закликав українців передавати українським спецслужбам усі дані про тих, хто організовує й допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами.

"Передавайте всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом. Допомагайте тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам з дітьми. Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей", - зауважив глава держави.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: що відомо

Російські окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це рішення вже засудили ЄС, НАТО, США та низка інших країн.

До тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області привезли масовку з Криму для зйомки пропагандистських сюжетів про начебто підтримку населенням псевдореферендуму щодо приєднання до РФ.

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму.

Також РосЗМІ з'ясували, які результати "референдумів" очікують у Кремлі.