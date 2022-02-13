Очікують, що це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень.

Кабінет міністрів ухвалив виділення 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому позачерговому засіданні.

"Ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній. Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", - написав він.

Як додав у своєму Telegram-каналі представник Кабінету міністрів в парламенті Тарас Мельничук, ці кошти уряд направив шляхом зменшення обсягу видатків на обслуговування державного боргу.

Кошти будуть виділені Міністерству інфраструктури для гарантування безпеки польотів на території України в період з 14 лютого до врегулювання зовнішньополітичних загроз шляхом розміщення цих коштів на рахунку умовного зберігання міністерства.

Також Мінінфраструктури доручено затвердити перелік повітряних суден, на які поширюється надання відповідних державних гарантій.

"Після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичних загроз невикористані кошти будуть спрямовані на відновлення бюджетних призначень за програмою "Резервний фонд" з подальшим спрямуванням на обслуговування державного боргу", - написав він.

Раніше стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp припиняє продаж авіаквитків на 14-16 лютого.

"Таке рішення пов'язане з підвищеними ризиками початку бойових дій. Відповідно власники повітряних суден - лізингодавці - вимагають якнайшвидшого повернення літаків на територію ЄС", - пояснили в SkyUp.

Можливе закриття неба над Україною: що відомо

Раніше сьогодні нардеп Олексій Гончаренко заявив, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков проводить нараду щодо можливого призупинення повітряного сполучення в Україні. Також, за словами Гончаренка, ймовірно, з завтрашнього дня з 16:00 по Києву повітряний рух в Україні може бути призупинено.

Джерела ЗМІ повідомили, що на початку наступного тижня низка великих міжнародних страховиків може відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах у повітряному просторі України. Такий розвиток подій означатиме фактичну зупинку рейсів іноземних авіакомпаній до країни, а також загрожуватиме блокуванням й українським перевізникам.

13 лютого в Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

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