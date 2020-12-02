Визначено місця, де заборонено продаж електронних сигарет.

Верховна Рада України заборонила продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження обігу підакцизних товарів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та посилення контролю за продажем таких товарів" (№ 3628) проголосували 309 народних депутатів.

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ними передбачено за порушення правил торгівлі електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння штраф від 200 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 до 10,2 тис. грн) із конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

За торгівлю електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом передбачено штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6,8 до 13,6 тис. грн) з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Законом передбачено обмеження щодо використання електронних сигарет. Зокрема, на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових виробів та використання електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

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Законом заборонено продаж пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18-річного віку; у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я (крім ресторанів, розташованих на території санаторіїв); у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей; з торгових автоматів; на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива); поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет; з рук; у невизначених для цього місцях торгівлі.

Також забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

У Прикінцевих положеннях сказано, що цей закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім ряду положень, які набирають чинності через 18 місяців з дня набрання чинності цим законом.

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Кабінет міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим законом має внести на розгляд Верховної Ради проект закону щодо приведення законодавства України у відповідність із положеннями Директиви Європейського парламенту і Ради 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року про наближення законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів та про скасування Директиви 2001/37/ЄС з метою врегулювання питань виробництва і обігу новітніх виробів з тютюну, бездимних тютюнових виробів та електронних сигарет.

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Автор: Надя Пришляк