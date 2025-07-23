Зокрема компанії можуть надати власну експертизу, якщо вважатимуть, що вона незаконна.

Є три варіанти щодо того, як діятиме Генпрокуратура зі справами ліквідованого напередодні департаменту захисту інвестицій. Про це розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Перший - якщо ми вивчаємо кримінальне провадження і там вони роками лежать, нічого не робиться, ніякі слідчі дії, не бачимо судової перспективи та складу злочину, то я вважаю, що ми повинні закрити це кримінальне провадження", - сказав Кравченко.

Другий варіант, за словами Генпрокурора, стосується кримінальних проваджень, які продовжують розслідуватися і в них вбачається судова перспектива. Але водночас у цих справах недостатньо доказів.

"Ми призначаємо в більшості випадків економічну експертизу. Чекаємо на всі документи, які потрібні. І чекаємо висновку. Якщо експертиза не підтвердила думку прокурора – ми закриває провадження. Якщо підтвердила, то рухаємося далі. Якщо є підстави повідомити про підозру – повідомляємо про підозру, направляємо обвинувальний акт до суду, відшкодовуємо збитки", – додав Кравченко.

Третій варіант, додав Кравченко, стосується справ, в яких зібрані всі докази, однак компанії вважають проведені експертизи незаконними.

"Законом передбачено права сторони захисту. Вони також можуть збирати, надавати свої докази. І ми повинні перевіряти їх. Тому ми надаємо можливість провести свою експертизу та надати свій висновок. Якщо наданий висновок буде суперечний до нашого висновку, тобто кожен буде підтверджувати ту чи іншу сторону, буде призначено комплексу, особливу експертизу в іншій установі і чекаємо. Якщо підтвердиться – рухаємося далі, відправляємо до суду. Якщо ні, то скасовуємо підозру і закінчуємо розслідування, закриваємо", - пояснив Кравченко.

Департамент захисту інвестицій - про що йдеться

Наприкінці червня стало відомо, що Генпрокуратура реорганізовувала Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Тоді Кравченко зокрема заявив, що цей підрозділ мав відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу. Втім, за словами Генпрокурора, підрозділ "не виправдав очікувань".

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