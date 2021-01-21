У грудні 2020 року представник Китаю в ООН голосував проти оновлених резолюцій, котрі стосувалися російської агресії проти України.

Китайська Народна Республіка підтверджує підтримку територіальної цілісності України попри відмову голосувати за українські резолюції в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляє сайт МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів вже другу телефонну розмову з членом Державної Ради, міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Зокрема, китайська сторона підтвердила незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, а також обраного українським народом курсу розвитку країни.

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Своєю чергою міністр закордонних справ України запевнив у незмінній позиції нашої держави щодо "одного Китаю".

Також Кулеба та Ван Ї обговорили плани українсько-китайських контактів на 2021 рік на всіх рівнях, включаючи найвищий. У цьому контексті міністр закордонних справ України поінформував китайського колегу про заходи з відзначення 30-ї річниці незалежності України.

"Цьогоріч Україна та Китай відзначають 10 років з моменту проголошення стратегічного партнерства, а Україна відзначає 30 років незалежності. Щиро сподіваюся, що на цьому тлі Україна та Китай зможуть показати великі позитивні результати у двосторонніх відносинах", - зауважив Кулеба.

Міністри підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити, коли обставини та обмеження пандемії COVID-19 це дозволятимуть.

Резолюції ООН щодо російської агресії проти України

7 грудня 2020 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала оновлену резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів". Росія, Іран, Китай і ще 14 країн голосували проти.

16 грудня Генасамблея ООН підтримала оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)". Росія, Білорусь, Китай і ще 20 країн проголосували проти цього документа.

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Автор: Віталій Саєнко