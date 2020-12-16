За проголосували 64 країни, утримались - 86.

Російська Федерація, Білорусь, Китай і ще 20 країн проголосували проти оновленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)".

Про це свідчать результати голосування, які були продемонстровані під час онлайн-трансляції засідання Генасамблеї ООН на сайті організації.

Проти ухвалення цієї резолюції всього проголосували 23 країни-члени ООН. Зокрема, це Ангола, Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Коморські острови, Куба, Північна Корея, Ерітрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Росія, М'янма, Нікараґуа, Філіппіни, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

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За проголосували 64 країни, утримались - 86.

Резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму

16 грудня Генасамблея ООН підтримала оновлений проект резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму. Ключовим елементом резолюції є заклик до міжнародного спільноти до посилення взаємодії задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

7 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала оновлену резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають окупацію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко