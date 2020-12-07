Водночас резолюцію підтримало 63 держави, серед яких Франція, Німеччина, Велика Британія та США.

Російська Федерація, Іран, Китай і ще 14 країн-членів Організації Об'єднаних Націй не проголосували за оновлену резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів».

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Про це свідчать результати голосування, які були продемонстровані під час онлайн-трансляції засідання Генасамблеї ООН на сайті Організації.

Проти ухвалення цієї резолюції усього проголосували 17 країн-членів ООН. Зокрема, це Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікараґуа, РФ, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

Водночас резолюцію підтримали 63 країни, серед яких Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ізраїль, Італія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Туреччина, Велика Британія, США, Швеція, Норвегія, Швейцарія.

Утримались 62 держави.

Мілітаризація РФ в Криму

18 грудня 2018 року Генасамблея ООН вперше підтримала проект резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів». Документ підтримали 66 країн, проти проголосували - 19, утримались - 72.

У грудні 2019 року ГА ООН підтримала оновлену резолюцію проти мілітаризації Росією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів. Тоді за резолюцію проголосували 63 країни, проти - 16 і утримались - 66.

Сьогодні, 7 грудня, Генасамблея підтримала оновлену резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів». За неї проголосували 63 країни, проти - 17, утримались - 62.

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Автор: Віталій Саєнко