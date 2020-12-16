Ключовим елементом резолюції є заклик до міжнародної спільноти до посилення взаємодії задля тиску на РФ.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)".

Відповідне рішення оголосив головуючий на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яке транслюється на сайті Організації.

За оновлений текст резолюції проголосували 64 країни-члени ООН, проти - 23, утримались - 86.

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Ключовим елементом резолюції є заклик до міжнародної спільноти до посилення взаємодії задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

Резолюція ООН щодо Криму

7 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала оновлену резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

У тексті резолюції сказано, що Генасамблея ООН "виражає серйозне занепокоєння з приводу прогресуючої мілітаризації Криму Російською Федерацією як державою-окупантом і висловлює стурбованість з приводу триваючої дестабілізації обстановки в Криму внаслідок постачання Російською Федерацією сучасних систем озброєнь".

Як повідомили в МЗС України, у посиленій резолюції щодо мілітаризації Росією Криму, прийнятій Генасамблеєю ООН 7 грудня, міститься два нових пункти.

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Автор: Віталій Саєнко