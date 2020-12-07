За оновлений текст резолюції проголосували 63 країни-члени ООН.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала оновлену резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів».

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Відповідне рішення оголосив головуючий на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яке транслюється на сайті Організації.

За оновлений текст резолюції проголосували 63 країни-члени ООН, проти - 17, утримались - 62.

Резолюція ООН щодо мілітаризації Криму

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2018 року Генасамблея ООН вперше підтримала проект резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів». Документ підтримали 66 країн, проти проголосували 19 країн, утримались - 72.

У грудні 2019 року ГА ООН підтримала оновлену резолюцію проти мілітаризації Росією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів. Тоді за резолюцію проголосували 63 країни-члени ООН, проти - 16 і утримались - 66.

3 грудня 2020 року глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що оновлена резолюція спрямована на відновлення безпеки і стабільності у регіоні.

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Автор: Віталій Саєнко