Вони відбудуться 7 грудня.

Від переговорів президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна не слід очікувати проривів.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що завтра відбудеться відеоконференція між Джо Байденом і Володимиром Путіним.

"Проривів я б не очікував. Я думаю, що завтра президент Путін почує дуже чіткі сигнали від президента Байдена, що зроблять партнери України у разі якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої держави", - відзначив Кулеба.

Читайте такожЗеленський узгодив позиції з Блінкеном перед розмовою Байдена і ПутінаМіністр вважає, що завтра кожна сторона "заявить своє максималістське бачення і логіку подальших дій, а потім вже будуть працювати різні команди над тим як далі розвиватиметься ситуація".

Він також зазначив, що після розмови Байдена з Путіним "ми також дізнаємось про те, що там йшлося".

За його словами, далі будуть контакти на високому рівні і на найвищому рівні. При цьому Кулеба додав, що в України й США "відвертий, динамічний і довірливий діалог".

Переговори Байдена і Путіна

Нагадаємо, що переговори Джо Байдена та Володимира Путіна відбудуться 7 грудня.

Головною темою розмови політиків стане Україна. Також президенти обговорять відносини між Вашингтоном і Москвою.

За повідомленнями ЗМІ, президент Сполучених Штатів проведе переговори з Володимиром Зеленським після розмови з Путіним.

Автор: Надя Пришляк