'Ну, як дитина': українська рестораторка розповіла про курйозну вечерю для Путіна

Січкар пригадала вечерю з Путіним у 1998 році, назвавши його поведінку "дивною" та порівнявши російського політика з "щуреням".

Українська рестораторка, письменниця та громадська діячка Маргарита Січкар пригадала свою зустріч із російським правителем Володимиром Путіним, яка відбулася наприкінці 1990-х років. Деталі вечері вона розповіла в інтерв’ю Дмитру Гордону.

За словами Січкар, у 1998 році їй доручили організувати прийом для тодішнього прем’єр-міністра Росії Володимира Путіна та прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка. Вечеря відбулася в її ресторані "Гетьман" у Москві, на Арбаті, який того вечора був повністю закритий, а захід контролювали спецслужби.

Рестораторка згадує, що підготовка до візиту була надзвичайно жорсткою – їжу перевіряли кілька груп охорони, а в закладі працювали співробітники ФСБ та українська делегація.

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Січкар зізналася, що була здивована зовнішністю Путіна, коли вперше його побачила.

"Відчиняються двері, і він пробігає. Маленький Путін, так, він маленький. Я навіть не очікувала. Говорили, що він невисокого зросту, але щоб настільки маленький, я не очікувала. Ну, як дитина.", – пригадала вона.

За її словами, під час вечері російський політик поводився стримано, майже не розмовляв і постійно озирався.

"Він мені нагадав щуреня. Очі бігають, сидить, крутить головою, майже нічого не говорив", – сказала рестораторка.

Вона додала, що Путін цікавився стравами та ставив прості запитання про меню, поки інші учасники вечері активно спілкувалися між собою.

Під час розмови журналіст Дмитро Гордон запитав, чи могла вона тоді нашкодити Путіну. Січкар відповіла, що такі думки їй не спадали на думку.

"Якби я знала… Не маю екстрасенсорних здібностей бачити майбутнє", – сказала вона.

Також рестораторка поділилася власним враженням про російського диктатора, зазначивши, що він не справив на неї позитивного враження як чоловік.

"Він не має чоловічої харизми… За нього це роблять інші", – заявила Січкар, додавши, що під час вечері Путін майже не проявляв ініціативи в спілкуванні.

Інші "зливи" про політиків

Як повідомляв УНІАН, журналісти опублікували запис телефонної розмови між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Розмова відбулася 24 червня 2023 року – під час заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Згідно з опублікованими матеріалами, Сійярто зателефонував російському колезі, щоб поцікавитися ситуацією в Росії та особистим станом Лаврова після того, як підрозділи "Вагнера" захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону та рушили в напрямку Москви.

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