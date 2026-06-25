Путін відхилив останні дипломатичні ініціативи Києва, – Держдеп США

Єдиним прийнятним та найкращим результатом для України є досягнення довготривалого, стабільного та справедливого миру, проте Кремль продовжує свідомо блокувати будь-які кроки у цьому напрямку.

Російський диктатор Володимир Путін демонструє категоричне небажання йти на дипломатичний контакт і відхилив останні мирні пропозиції президента України Володимира Зеленського, які раніше отримали офіційну підтримку з боку Вашингтона.

Про це заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін на дискусії YES Dinner Discussion напередодні Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2026).

Американський дипломат підкреслив, що Сполучені Штати взяли на себе роль ключового посередника між воюючими сторонами, оскільки наразі жодна інша держава не здатна ефективно виконувати цю функцію.

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"Ми бачили, Путін досі не бажає сідати за стіл переговорів. Ви згадали деякі нещодавні запити Зеленського, які ми вітаємо, але Путін їх відхилив. І тому Президент Трамп поставив себе в складну позицію, бо він піклується про досягнення справжнього миру для народу України та для регіону й для Європи в цілому", – сказав політик.

Він додав, що єдиним прийнятним та найкращим результатом для України є досягнення довготривалого, стабільного та справедливого миру, проте Кремль продовжує свідомо блокувати будь-які кроки у цьому напрямку.

За оцінкою представника Держдепартаменту, безкомпромісна позиція очільника Кремля безпосередньо впливає на внутрішньополітичні плани американської адміністрації та суттєво ускладнює реалізацію задекларованих намірів щодо швидкого завершення війни.

Дипломат зазначив, що упертість російського керівництва поставила президента Дональда Трампа у складне становище, оскільки він щиро прагне досягнення реального та міцного миру як для українського народу, так і для європейського регіону в цілому.

Попри ці труднощі, Вашингтон планує і надалі допомагати Україні у переговорному процесі з Російською Федерацією, докладаючи максимальних зусиль для того, щоб посилити позиції Києва перед можливим початком офіційного діалогу.

Водночас Джеремі Левін зауважив, що попри дипломатичний тупик, на полі бою ситуація розвивається на користь України. Завдяки успішному проведенню кампанії з нанесення далекобійних ударів по військових об'єктах у глибокому тилу на території РФ, а також активним діям Сил оборони на лінії фронту, українська армія змогла перехопити стратегічну ініціативу.

Ситуація навколо переговорів - останні новини

На думку заступника держсекретаря США, динаміка бойових дій та військовий тиск дозволяють стверджувати, що на поточному етапі Україна виграє у цьому військовому конфлікті.

Слід зазначити, українська сторона прагне розширити можливості своїх морських безпілотників у акваторії Чорного моря, переорієнтувавши їх на затримання комерційних суден замість їхнього ліквідації. Як повідомив командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Найнт", наразі триває активна розробка принципово нової концепції використання цих безпілотних апаратів, які підрозділ "Найнта" залучає до проведення операцій у чорноморському регіоні.

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