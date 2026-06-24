'Якщо щось треба – скажи': у ЗМІ 'злили' розмову Сіярто з Лавровим

Глава МЗС Угорщини телефонував Лаврову, цікавився ситуацією в Росії та запропонував особисту допомогу російському дипломату.

Журналісти опублікували запис телефонної розмови між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Розмова відбулася 24 червня 2023 року – під час заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це повідомив журналіст-розслідувач Саболч Паньї, який оприлюднив стенограму в межах міжнародного проєкту "Гаряча лінія Кремля".

Згідно з опублікованими матеріалами, Сійярто зателефонував російському колезі, щоб поцікавитися ситуацією в Росії та особистим станом Лаврова після того, як підрозділи "Вагнера" захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону та рушили в напрямку Москви.

На початку розмови угорський міністр запитав Лаврова, чи контролює російська влада ситуацію.

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"Я просто хотів би дізнатися, чи контролюєте ви ситуацію і чи все з вами гаразд?" – звернувся Сійярто до Лаврова.

У відповідь глава російського МЗС запевнив, що ситуація перебуває під контролем:

"Ми повністю контролюємо ситуацію. Президент сказав усе необхідне. Не хвилюйтеся, ми спокійно вирішимо це питання".

Під час розмови Сійярто також цікавився повідомленнями про просування вагнерівців у напрямку Москви та чутками про можливий виїзд керівництва РФ зі столиці.

Пропозиція особистої допомоги

Наприкінці бесіди угорський дипломат висловив підтримку своєму російському колезі.

"Ну, якщо тобі особисто щось знадобиться, просто дай мені знати!" – сказав Сійярто.

На це Лавров відповів сміхом і запевнив, що допомога йому не потрібна.

"Мені нічого не потрібно. Немає проблем. Дякую, що зателефонував", – заявив глава російського МЗС.

Що відомо про витік

Запис розмови був отриманий міжнародним консорціумом журналістів за участю VSquare, The Insider, FRONTSTORY, Delfi та інших розслідувальних проєктів.

Як зазначає Паньї, це не перший оприлюднений контакт між Сійярто та Лавровим. Раніше журналісти вже публікували записи їхніх телефонних переговорів, що викликали резонанс у країнах ЄС через тісні контакти глави угорської дипломатії з російським керівництвом.

Нагадаємо, заколот ПВК "Вагнер" відбувся у червні 2023 року. Через два місяці після цих подій літак із Євгеном Пригожиним зазнав катастрофи в Росії, внаслідок чого загинули всі пасажири на борту.

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