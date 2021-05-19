Подоляк висловився про хейт на адресу Мендель.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель доопрацьовує на своїй посаді до моменту появи нового спікера з уточненим функціоналом.

Про це в інтерв'ю "КП в Україні" розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, після відходу з посади Мендель стане радником президента з міжнародних медіа.

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Говорячи про причини звільнення Мендель, Подоляк виділив три. Перша - це жорсткий ритм роботи з Володимиром Зеленським. "Він працює 24/7 без перерв. І весь час хоче по-перфекціоністськи отримувати якісну роботу. У такому режимі дуже мала кількість людей може працювати постійно", - пояснив він.

Другий він назвав "надшалений хейт" на адресу Мендель.

"Її хейтили з будь-якого питання, абсолютно незаслужено, як правило. Вона професіонал, вона точно розуміє суть роботи, швидко виконує завдання, ефективно комунікує з людьми в тіньовому форматі. Але вона потрапила під феєричну атаку і ботів, і ломів, і політично ангажованих суб'єктів, і якихось ревнивих журналістів. Природно, це сильно демотивує", - зазначив Подоляк.

Третя причина, за його словами, полягає в тому, що вона переходить на сходинку вище і зможе висловлювати позицію від свого імені.

Звільнення Юлії Мендель: що відомо

Юлія Мендель йде з посади прес-секретаря президента України Володимира Зеленського і займе нову посаду.

За даними ЗМІ, прес-секретар намагається піти з посади вже втретє.

Мендель стала спікером Зеленського в липні 2019 року, незабаром після його обрання президентом України.

До цього вона працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Україна" та "Інтер", співпрацювала з виданнями The New York Times і Politico.

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Автор: Юрій Годован