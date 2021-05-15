В РНБО заявляють, що хочуть вивчити підстави запровадження американських санкцій проти українців, аби в Україні теж запровадити санкції проти цих осіб.

Україна звернулася до Сполучених Штатів Америки з приводу отримання офіційної інформації про запровадження санкцій проти 61 українця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони України повідомив її секретар Олексій Данілов.

"Ми ще проговорили питання стосовно санкцій, які вводять наші партнери. Санкції, які вводять відносно громадян України Сполучені Штати. Ми до них звернулися з офіційними документами, щоб вони нам по кожному громадянину України дали вичерпні відповіді: коли, на підставі чого були введені ті чи інші санкції, для реагування тут, на території України, по відношенню до цих осіб", - сказав Данілов.

За його словами, необхідно провести юридичну верифікацію.

"Якщо наші правоохоронні органи будуть вважати за необхідне впроваджувати певні процедурні моменти... якщо буде прийнято рішення щодо введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання й обробки всіх документів, - ми це будемо робити на території нашої країни", - зазначив Данілов.

"На сьогоднішній день нам достеменно відомо про 61 громадянина України, проти якого Сполучені Штати вводили санкції", - наголосив секретар РНБО.

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Він додав, що Україна так само буде звертатися до європейських партнерів з аналогічним проханням.

'До певного часу, на превеликий жаль, наша держава цими питаннями не займалася. Ми не з'ясовували чому, на підставі чого, хто вводив ті чи інші санкції", - додав Данілов.

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Автор: Віталій Саєнко