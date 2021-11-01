Правоохоронці зупинили автомобіль Іллі Киви.

ЗМІ пишуть, що в Києві на Столичному шосе затримали нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву.

Читайте такожНардеп Кива програв ще один суд про жомову яму"Київ. Столичне шосе. За участю спецпризначенців затримали Киву, депутата й академіка. Кажуть вручають підозру. Зрада чи перемога?", — повідомляти dtp.kiev.ua і публікує фото з місця події.

Також паблік опублікував відео з місця нібито затримання Киви. "Відео з місця затримання народного депутата України Іллі Киви в Києві на Столичному шосе. Все серйозно, спецпризначенці, багато ПП", - підписаний ролик.

Як пише AP News, сам нардеп стверджує, що його машину зупинили патрульні "за порушення, якого не було, щоб заробити грошей".

Джерела УНІАН у правоохоронних органах підтвердили, що поліцейські зупинили авто з нардепом Іллею Кивою. Він наразі не затриманий.

У поліції Києва УНІАН повідомили, що наразі з'ясовують обставини цієї ситуації. Наші журналісти намагаються отримати коментар нардепа, проте наразі з ним зв'язатися не вдалося.

Раніше повідомлялося, що щодо народного депутата Іллі Киви, який опублікував вітальне відеозвернення до Путіна, відкрито кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України – "Державна зрада".

Нагадаємо, Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу".

Автори: Ольга Робейко, Дмитро Хилюк, Таня Поляковська