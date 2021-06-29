Народний депутат України Ігор Васильківський покине фракцію «Слуга народу», якщо будуть докази його водіння у стані сп’яніння.
Про це сказав перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.
«По Васильківському все має бути в межах закону. У нас немає недоторканних – ми це неодноразово показували», - наголосив він.
Корнієнко додав, якщо буде доведено, що Васильківський був за кермом у стані сп’яніння, то «він буде тоді полишати фракцію».
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28 червня на Одещині поліція затримала депутата Васильківського за керування автівкою у стані сп’яніння.
На нього складено адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння).
ЗМІ повідомляли, що у депутата була порушена координація рухів, а зіниці не реагували на світло.
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