10 народних депутатів від "Голосу" висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку та голові партії Кірі Рудик.

На засіданні парламенту оголосили про розкол у фракції "Голос".

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат Олександра Устінова на засіданні ВР заявила, що керівництво фракції зрадило ті принципи, з якими партія йшла на вибори.

За її словами, 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від партії "Голос", оголошують про створення в парламенті об'єднання "Справедливість".

"Ми змушені констатувати, що фракції "Голос" вже 5 місяців не існує у Верховній Раді. А її керівництво не представляє інтереси навіть половини партійців і депутатів Верховної Ради. Більшість керівництва зрадило свої цінності, які ми декларували на виборах, і принципи, за якими ми обіцяли працювати", - наголосила Устінова.

За її словами, саме тому 10 народних депутатів об'єднались у "Справедливість".

До об’єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Устінова наголосила, що 10 депутатів вважають неприпустимим знищення антикорупційних органів, а саме - позбавити НАЗК повноважень контролювати витрати партій, які фінансуються з державного бюджету. За її словами, саме під таким законопроектом підписалося керівництво фракції. Устінова припустила, що керівництво фракції вчинило так через те, що не хоче звітувати, куди щороку витрачаються 70 млн грн.

Також Устінова наголосила, що 10 народних депутатів висловлюють недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку та керівнику партії Кірі Рудик.

Крім того, Устінова заявила, що засідання фракції не відбуваються вже понад три місяці.

За її словами, Рудик "прогулює" понад 60% засідань парламенту, тож депутати з об'єднання "Справедливість" вимагатимуть виключення Рудик з лав фракції "Голос".

"У програмі "Голосу" чітко зафіксовано, що ми будемо забирати мандати в тих депутатів, які "прогулюють" більше половини засідань. Кіра Рудик... прогуляла вже більше 60%", - сказала Устінова.

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Майбутнє фракції "Голос"

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин переконаний, що депутатів, які у складі фракції створили власне об'єднання "Справедливість", не виключать з фракції, а складати мандати вони не збираються.

"Виключення такої кількості (депутатів) знищить фракцію "Голос". На це (голова фракції) Ярослав Железняк, який свій єдиний механізм впливу має через фракцію "Голос", ніколи в житті не піде", - сказав Юрчишин.

Він також наголосив, що 10 депутатів, які заявили про незгоду з діями керівництва партії й створили об’єднання "Справедливість", не мають наміру складати повноваження.

"Стосовно складання мандатів - не дочекаються. Нас обирали виборці ще тоді, коли Кіри Рудик (голови партії "Голос" - УНІАН) в партії, в принципі, не було. І тому мають піти вони, а не ми", - заявив Юрчишин.

Своєю чергою Олександра Устінова зазначила, що депутатів з об’єднання "Справедливість" можуть виключити з фракції.

"Ми це чудово усвідомлюємо. Але ми йшли не сидіти в конкретній фракції, ми не тримаємося за ці місця. Ми йшли захищати інтереси виборців. Тому для нас це зараз є ключовим", - сказала вона.

На уточнювальне запитання, чи призведе виключення їх з фракції до втрати ними мандатів, депутат надала негативну відповідь.

"Виключення з фракції - не означає втрати мандата. Це означає, що ми будемо позафракційними", - сказала Устінова.

На сьогодні у складі фракції "Голос" перебувають 20 депутатів.

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Ситуація в партії "Голос"

7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що залишає "Голос" і розкритикував керівництво партії.

При цьому раніше, наприкінці квітня Притула висловлював готовність очолити "Голос". Зараз же політсилу очолює народний депутат Кіра Рудик: у березні 2020-го вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який заявив у червні про вихід з парламенту.

У "Голосі", своєю чергою, заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

9 червня депутат від "Голосу" Соломія Бобровська заявила, що після виходу з партії Притули можуть залишити ще десять народних депутатів. Також вона додала, що в обласних організаціях партії безпідставно змінюють керівників.

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Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська