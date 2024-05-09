Кубраков готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками його відповідальності.

Колишній віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що рішення про його звільнення з ним ніхто не обговорював. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - зазначив Кубраков.

Він також зауважив, що завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками його відповідальності. Кубраков нагадав, що очолював Міністерство інфраструктури України з травня 2021 року.

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"З перших днів війни до наших обовʼязків у галузі транспорту та пошти додалися військова логістика, відновлення житла та муніципальної інфраструктури", - наголосив політик.

Вже у грудні 2022 року у Верховній Раді прийняли рішення про призначення Кубракова на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України та міністра нового, обʼєднаного міністерства.

"За підтримки Президента України Володимира Зеленського нам вдалося запустити ряд важливих для держави ініціатив та проектів. Щодо голосування за даний проект постанови Верховною Радою - за 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю - шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність", - підкреслив вже колишній міністр.

Звільнення Кубракова - що відомо

У Верховній Раді було зареєстровано проект постанови №11248 про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Серед ініціаторів відставки лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

9 травня замголови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Рішення підтримали 272 народних депутати.

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