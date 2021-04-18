Раніше заступник голови російської делегації в ПАРЄ Леонід Слуцький не виключив, що РФ може покинути ПАРЄ.

Українська парламентська делегація вирушає у Страсбург для участі у весняній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це повідомила у Facebook заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

"Попереду тиждень роботи у сесійній залі, комітетах, політичних групах та з національними делегаціями", - написала вона перед вильотом до Страсбурга з аеропорту "Бориспіль".

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Ще один член делегації, народний депутат України Олексій Гончаренко нагадав у Facеbook, що заступник голови російської делегації в ПАРЄ Леонід Слуцький не виключив, що РФ може покинути ПАРЄ.

"Він заявив, що останнім часом Асамблея "наносить різного роду удари по Росії". До речі, це саме той Слуцький, який на зимовій сесії ПАРЄ кидався на захист Путіна, а через декілька місяців отримав за це орден", - зазначив Гончаренко.

Він вважає, що "путінські пропагандисти вже в паніці", оскільки під час весняної сесії ПАРЄ, яка розпочнеться завтра, відбудуться дебати з затвердженням резолюції стосовно ситуації з Олексієм Навальним.

"Росія чинить беззаконня та просто хоче сховатися від цього. Вони стягують війська до наших кордонів, сім років ведуть війну на Донбасі, захоплюють наші території та продовжують робити вигляд, що все добре, а світ навколо злий та не розуміє їх. Ми разом з колегами наступного тижня будемо без зупину нагадувати Росії про їх злочини", - написав Гончаренко.

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Автор: Надя Пришляк