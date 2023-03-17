Білорусь і Росія будуть першими особами на Вищій держраді Союзної держави.

Олександр Лукашенко 6 квітня прибуде до Москви і проведе зустріч із Володимиром Путіним. Як повідомляє ресурс "Ведомости", саме у цей день відбудеться засідання Вищої держради Союзної держави.

Джерела російського ЗМІ зазначили, що саме Росія та Білорусь будуть представлені у ролі перших осіб на цьому з’їзді.

На порядку денному будуть виставлені питання, котрі пов'язані зі спільною боротьбою із санкційним тиском, а також забезпеченням безпеки.

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Це буде перша зустріч Лукашенка і Путіна у 2023-му році. Востаннє вони зустрічалися 19 грудня минулого року у Мінську. Тоді Путін прилетів до столиці Білорусі вперше за три роки.

Активність Лукашенка на міжнародній арені: що відомо

Президент Білорусі на початку 2023-го року здійснив відразу кілька офіційних візитів. Він відвідав ОАЕ, Зімбабве, Китай та Іран. Зокрема в останніх двох країнах Лукашенко підписав відразу кілька договорів.

У Китаї президент Білорусі пообіцяв, що Мінськ підтримуватиме Китай з усіх чутливих питань. У тому числі експерт відзначав, що у Пекіні Лукашенко "склав присягу на вірність" Сі Цзіньпіну.

В Ірані Лукашенко похвалив Райсі за обхід санкцій, а Тегеран пообіцяв поділитися цим досвідом. У той же час у Інституті вивчення війни розповіли, чи варто турбуватися Україні щодо цього візиту.

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