У тому числі мова ішла про Гонконг і Тайвань.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він сильно цінує співпраці Пекіна і Мінська. Диктатор під час переговорів у Китаї заявив, що Мінськ підтримує принцип "Одного Китаю".

"Ми дуже високо цінуємо тісну стратегічну співпрацю з вашою країною на міжнародній арені. Наші країни незмінно надають підтримку одна одній із важливих ключових питань світового порядку денного. Ми засуджуємо дії, спрямовані на посилення напруги навколо Тайваню.

Білорусь завжди дотримувалась принципу "Одного Китаю", виступала за мирне рішення і категорично проти втручання іноземних держав у внутрішні справи КНР. Мінськ підтримував і підтримуватиме Пекін з усіх чутливих питань. У тому числі Синьцзяном, Південно-Китайським морем, Гонконгом і Тайванем", - передає слова Лукашенка Белта.

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Президент не зупинився у своїх намагання підлестити Сі Цзіньпіню. Лукашенко продовжив вихвалювати КНР. Окрім цього він проводив паралелі з Білоруссю, адже, за його словами, політика Мінська схожа на політику Пекіна.

"Китай став світовою державою. Без Китаю сьогодні неможливо вирішити жодне питання на нашій планеті. Китай – прихильник багатополярного світу. Таку саму політику проводимо і ми. І взагалі, політика як усередині Китаю, так і всередині Білорусі схожа. Міжнародний порядок денний нами повністю підтримується. Ми діємо в одному ключі", - сказав Лукашенко.

Лукашенко і його візит до Китаю

Президент Білорусі прибув до Пекіна 28 лютого. Його візит буде тривати три дні.

Цікаво, що Лукашенко прилетів до столиці КНР на літаку американського виробництва. Мінськ викупив літак у Туркменістану після того, як тамтешній президент відмовився літати на цьому апараті.

Лукашенко та Сі Цзіньпін прийняли заяву про основні засади розвитку зразкових відносин всепогодного та всебічного стратегічного партнерства. Окрім цього підписали ще кілька інших документів про співпраці, в тому числі і на рахунок освітніх програм. Обидва глави держав зустрічалися 1 березня.

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