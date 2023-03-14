В Ірані заявили, що їхня співпраця з Білоруссю може стати для обох країн способом протидії санкціям.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко часто діяв як васал Путіна, і поїздка до Ірану - не виняток, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони нагадали, що Лукашенко 13 березня відправився в Тегеран, щоб зустрітися з офіційними особами Ірану заради нібито "розширення двостороннього співробітництва та підтримки пом'якшення санкцій".

В ході візиту Лукашенко зустрівся з президентом країни, першим віце-президентом і верховним лідером. За інформацією державних іранських ЗМІ, сторони підписали вісім угод про співпрацю в сферах, в тому числі, торгівлі, транспорту, с/г -технологій.

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В Ірані заявили, що їхня співпраця з Білоруссю може стати для обох країн способом протидії санкціям.

На думку ж Інституту вивчення війни, поїздка Лукашенка є частиною ширших зусиль Кремля щодо забезпечення постійної підтримки Тегерана перед обличчям міжнародних санкцій. Згадується, наприклад, завершення між Іраном і Росією контракту на закупівлю Су-35.

"Кремль, ймовірно, продовжить використовувати вплив Лукашенка для поглиблення співпраці з Тегераном", - йдеться у звіті ISW.

Підтримка Білорусі режиму Путіна - останні новини

Лукашенко продовжує співпрацювати з режимом Путіна, в тому числі, у сфері нацбезпеки та економіки.

Під виглядом навчань "союзних" військ у Білорусі наразі проходять тренування перед відправкою на схід частково мобілізовані окупанти.

Військові не виключають нового наступу РФ і Білорусі на північ України, тому зміцнюють кордон ровами, мінами та протитанковими їжаками.

Нещодавно Лукашенко образив Зеленського на тлі вибухів на військовому аеродромі в Мачулищі, звідки регулярно злітав А-50 для завдання ударів по Україні.

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