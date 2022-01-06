Екс-президент пообіцяв, що з'явиться у суд та проведе зустріч з генпрокурором.

Голова партії "Європейська солідарність, п'ятий президент України Петро Порошенка пообіцяв повернутися в Україну 17 січня і піти до генерального прокурора Ірини Венедіктової.

У Facebook він повідомив, що з 10 по 15 січня працюватиме в Європі "над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні".

При цьому зазначає, що повертається до Києва 17 січня "аби з’явитися у суді та провести зустріч із генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом".

Читайте такожСтало відомо, чому адвокатів Порошенка не впустили в ДБР"Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського (президент Володимир Зеленський – Ред.), а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович (Віктор Янукович – Ред.) марно намагався зробити в Україні", – зазначає Порошенко.

Нагадаємо, 17 грудня у Державному бюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.

20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) КК України.

За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Зокрема, Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

"Вони підозрюються в покупці за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу в залежність від Російської Федерації і терористичних організацій. Що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел поставок енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності", – пояснили у ДБР.

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