Однак у реєстрі судових рішень міститься інформація про відкликання цього клопотання слідчим ДБР.

У Державному бюро розслідувань стверджують, що не відкликали з суду клопотання про запобіжний захід для екс-президента України та чинного депутата ВР Петра Порошенка.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань.

"Оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно п’ятого президента України не відповідає дійсності. З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження, повідомляємо, що вищевказана опублікована в ЗМІ інформація не відповідає дійсності, вказані процесуальні рішення не приймалися", - сказано в повідомленні.

Також в ДБР нагадують, що нині народний депутат України Порошенко підозрюється у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛДНР" у межах розпочатого кримінального провадження.

Читайте такожСиловики провели обшуки у "вугільній" справі Порошенка-Медведчука (відео)

Слідчі ДБР у взаємодії зі слідчими СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

20 грудня 2021 у даному кримінальному провадженні п'ятому президенту України, нині народному депутату України, повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Водночас, у Єдиному реєстрі судових рішень міститься ухвала Печерського районного суду від 29 грудня минулого року, у якій зазначено, що вищезгадане клопотання відкликано за ініціативою старшого слідчого ДБР.

"Повернути прокурору клопотання сторони кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Дзвоника Максима Івановича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного". Там також сказано, що клопотання відкликано "для доопрацювання", - йдеться в тексті ухвали.

Підозра Порошенку в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петрові Порошенку відправили поштою підозру в державній зраді. Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном.

П'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що зараз перебуває у Варшаві, де заплановано зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Адвокат Порошенка дав зрозуміти, що п'ятий президент не прийде до ДБР 23 грудня. У цей день йому повинні вручити клопотання про запобіжний захід.

Вас також можуть зацікавити новини: