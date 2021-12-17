Екс-президента намагались викликати у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям.

Екс-президент та наразі народний депутат України Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, слідчі розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у даному провадженні вже повідомлено про підозру одному із діючих народних депутатів та колишньому міністру енергетики.

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"Сьогодні, 17 грудня, для встановлення усіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні ДБР.

У Державному бюро розслідувань підкреслили, що діють виключно у межах та у спосіб, визначений законодавством, у тому числі, щодо виклику високопосадовців та вручення відповідних повідомлень.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Офіс генерального прокурора найближчим часом може оголосити про підозру колишньому президенту Петру Порошенку у справі щодо закупівель вугілля на окупованих територіях Донбасу.

"Вугільна" справа проти Медведчука

Раніше, 8 жовтня, народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованій території Донбасу.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

12 листопада у цій справі слідчі СБУ та ДБР вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину (ст. 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації).

Слідством встановлено, що міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра терористи отримали понад 200 млн грн.

Автор: Інна Андаліцька