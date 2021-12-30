Секретар Радбезу вважає, що у РНБО вистачить голосів для запровадження санкцій проти п'ятого президента.

У Ради нацбезпеки та оборони України вистачить голосів для введення санкцій проти екс-президента Петра Порошенка у разі внесення відповідних документів профільними відомствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

На запитання журналістів про те, чи обговорювалося питання запровадження санкцій проти екс-президента Петра Порошенка у "кулуарах РНБО", він відповів: "Ми працюємо тільки з документами. Якщо відповідні документи будуть надіслані в апарат РНБО від тих інституцій, які мають на це право, - їх п’ять - ми обов’язково ці питання розглянемо та винесемо їх на засідання РНБО".

Данілов уточнив, що ухвалення відповідного рішення залежить від членів РНБО, та нагадав, що для цього необхідно дві третини голосів членів ради.

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"Якщо такі документи з’являться, то я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо для цього питання", - зазначив секретар РНБО.

Він також додав, що наразі у розпорядженні РНБО немає документів, на основі яких РНБО може розглядати питання про застосування санкцій, а те, чи з’являться вони вже завтра, залежить виключно від профільних органів.

"Вугільна" справа проти Порошенка і Медведчука-довідка УНІАН

17 грудня у Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.

20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Зокрема, Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року в даному провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

"Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу в залежність від Російської Федерації і терористичних організацій. Що, в свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел поставок енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності", - пояснили у ДБР.