Каже, не ховатиметься в Європі.

Лідер "ЄС" та п’ятий президент України Петро Порошенко, якого підозрюютьу держзраді, переконує, що повернеться до України наступного місяця.

Про це йдеться в його відеозверненні, опублікованому на сторінці в Facebook.

Читайте такожДати Пороху "вогню": чому "підозра Порошенку" ще не "справа Порошенко"У ролику Порошенко розповідає, що наразі перебуває у Варшаві, де має заплановані зустрічі з польськими та європейськими політиками, мета яких - сформувати коаліцію для протидії агресії Росії.

Він оголосив, що має намір повернутися до України "за власним графіком".

"Повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосиків Володимира Зеленського", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань очікує на Петра Порошенка в четвер, 23 грудня, для вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Його адвокат раніше сповістив, що Порошенко не з'явиться на виклик до ДБР.

Підозра Петру Порошенку

17 грудня в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутатові від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністрові енергетики Володимиру Демчишину.

20 грудня Петру Порошенку, який перебуває за кордоном, оголосили про підозру у вчиненні державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій.

Вас також можуть зацікавити новини: