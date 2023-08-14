Петро Павел категорично засудив політиків, які за допомогою гніву і ненависті намагаються підвищити собі рейтинг.

Президент Чехії Петро Павел засудив антиукраїнські інциденти, які трапилися в його країні останнім часом.

Голова держави у Twitter закликав боротися з насильством та агресією.

"Правила мають діяти однаково для всіх. Насильство та агресія не мають національності та релігії. Ми не будемо терпіти таку поведінку незалежно від того, хто її вчиняє… Конкретний злочин конкретної особи не можна покласти на всю групу. У нашій історії є й інші сумні випадки, коли застосовувалася колективна провина, завжди з трагічними наслідками", - написав чеський президент.

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Павел категорично засудив політиків, які за допомогою гніву і ненависті намагаються підвищити собі рейтинг.

"Підживлення негативних емоцій до неконтрольованого рівня призводить лише до того, що ми стаємо тим, чому ми протистоїмо. Я ціную ставлення наших громадян, яких об’єднують зусилля сприяти справедливості, правді та солідарності", - наголосив політик.

Антиукраїнські інциденти в Чехії

Наприкінці травня чеські правоохоронці затримали жінку, яка в себе на будинку повісила прапор ПВК "Вагнер".

У березні цього року в столиці Чехії відбувся мітинг на підтримку Росії. Поліція затримала 18 учасників демонстрації.

А нещодавно офіціант у ресторані поблизу Праги увімкнув для українських відвідувачів гімн РФ та звук повітряної тривоги.

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