Порушників затримала поліція.

У суботу, 11 березня, у Празі відбулася проросійська демонстрація. Кілька десятків людей намагалися прорватися до Національного музею й зірвати український стяг.

Як повідомляє видання Novinky.cz, 18 учасників демонстрації затримала поліція. Серед затриманих був чоловік із нашивкою "Вагнер" і російською "Z"-символікою.

Відомо, що на акціію "Чехія проти бідності" з антиурядовими гаслами й закликами до уряду піти у відставку, що відбулася на Вацлавській площі, прийшли тисячі людей. Після її завершення деякі учасники демонстрації попрямували до Національного музею і спробували туди увірватися. Деякі намагалися зірвати з будівлі прапор України.

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У ситуацію втрутилися правоохоронці, вони відтіснили демонстрантів. Внаслідок цього двоє поліцейських отримали поранення, їх доправили до лікарні.

Близько 19.00 протестувальники розійшлися, однак маловідома проросійська партія PRO, яка організувала мітинг, анонсувала наступну акцію. Вона запланована на 16 квітня.

Проросійські акції в світі

Наприкінці лютого аналітики Robert Lansing Institute (RLI) заявили, що Кремль готує низку проросійських мітингів в Європі. Метою цих акцій мало бути просування проросійських настроїв, провокування масових заворушень через запроваджені проти РФ санкції та військову допомогу Україні.

У вересні 2022 року в німецькому Кельні відбувся проросійський мітинг. Учасники демонстрації закликали перестати підтримувати Україну та зняти санкції з РФ. На акцію вийшли біля двох тисяч росіян.

Влітку 2022 року посольство України в Ізраїлі повідомило, що Росія проплачує мітинги в різних містах країни. Вони мали антиукраїнський характер.

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