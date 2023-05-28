Правоохоронці взялися за любительку терористів.

Мешканка чеського міста Зноймо "прикрасила" територію свого приватного будинку прапором приватної військової компанії "Вагнер", найманці якої вбивають українців. Любов до "русского міра" зацікавила правоохоронців.

За інформацією Czech Radio, любителькою російських терористів виявилася громадянка Чехії Люція Брихтова, яка відкрито підтримує напад Росії на Україну. Жінка в соцмережах також публікувала антиукраїнські пости. При цьому вона вважає, що ніяк не порушує закон.

У свою чергу представник чеської поліції Давид Чалоупка заявив, що на даний момент проводиться перевірка.

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У Чехії в березні 31-річний Якуб Яшек вийшов на демонстрацію в Празі з нашивкою "Z" на рюкзаку і логотипом ПВК "Вагнер" на рукаві куртки. Суд визнав чоловіка винним за фактом заперечення геноциду та схвалення військових злочинів РФ.

Він отримав шість місяців позбавлення волі умовно. Крім того, протягом одного року чоловік не має права приїжджати до Праги, а також повинен виплатити штраф у розмірі 12 тисяч крон, а це близько 500 євро.

В кінці квітня представник міської прокуратури Праги Альоша Чимбала повідомив, що прокуратура висунула звинувачення вчительці початкових класів, яка скоїла злочин, коли під час уроків виправдовувала перед учнями військову агресію Росії проти України.

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