Над жінкою та її подругою насміхалися, лякаючи сиреною.

В одному з ресторанів поблизу Праги (Чехія) офіціант увімкнув гімн Росії та звук сирени, коли у закладі перебувала українська біженка. Працівник вирішив таким цинічним способом принизити відвідувачку.

Про це українка Олеся Кошілка розповіла на своїй сторінці у TikTok. Скандал набув нечуваного розголосу.

За словами українки, вона зайшла із подругою пообідати у заклад "CottonClub Brandýs" в місті Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. Під час замовлення жінка запитала, чи є закладі Wi-Fi. Втім, відповідь була дивною: офіціант сказав, що є, але тільки російський. Відвідувачка вирішила, що її сплутали з росіянкою. Втім, за мить залунав гімн Росії.

"Я не розумію, що відбувається, заходжу всередину і кажу: "Це гімн Росії?". На що відповідають: "Так". Я кажу, що я українка. На що мені відповідають: "І що?", починають сміятися і включають звук сирени", - розповіла Олеся в коментарі Радіо Свобода.

Короткий ролик із ресторану переглянуло понад мільйон користувачів. Люди залишили майже 90 000 коментарів. Рейтинг ресторану в Google Maps теж впав. Українці залишили безліч гнівних коментарів, тож власник вирішив особисто владнати конфлікт, сконтактувавши із Олесею.

Керівництво ресторану стало на бік українок, перепросило та звільнило офіціанта-українофоба.

"Від імені керівництва CottonClub Brandýs ми хочемо повідомити, що не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них. Після інциденту в нашому ресторані керівництво компанії вирішило звільнити ініціатора, тому він більше не є нашим співробітником. Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України", - йдеться у публікації ресторану в Facebook.

Подібні інциденти

На жаль, неадекватні шанувальники Путіна є й у країнах цивілізованого світу. Наприклад, у Польщі п'яні чоловік та жінка років 25-27 образили й напали на українку з трьома дітьми. Інцидент стався в місті Ополе. Вони ображали їх та кричали "Слава Путіну".

А ще у жовтні 2022 року в інтернеті завірусився ролик, на якому росіянка закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден на тлі мітингу українців. Тепер ця особа за крок до банкрутства.

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