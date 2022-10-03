Публічна позиція Кремля була абсолютно протилежною тому, що приватно обіцяв Путін.

16 квітня дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко зробила низку кумедних відеозвернень, які стали мемами, проте відома телеведуча отримала обіцянку від Путіна щодо визволення Медведчука з української в'язниці.

Про це пише "Українська правда".

За словами джерел в оточенні Медведчука, які залишилися в Україні, Путін насправді відгукнувся на прохання Марченко і дав їй слово, що врятує її чоловіка.

Відео дня

Публічна позиція Кремля була абсолютно протилежною тому, що приватно обіцяв Путін. Наприклад, речник президента РФ Дмитро Пєсков весною казав, що Медведчук Росію не цікавить взагалі.

"Ви що, думаєте, що Пєсков чи Лавров справді мають доступ до Путіна? Вони його лише на нарадах здалеку бачать. Щоб ви розуміли, до себе Путін підпускає лише секретаря Радбезу Патрушева і свого друга Ковальчука", – зазначає "Українська правда", посилаючись на свої джерела в ОПУ.

Обмін Медведчука на українських військовополонених: що відомо

21 вересня стало відомо, що з російського полону вдалося повернути 215 осіб. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на одного з лідерів "ОПЗЖ", кума Путіна Віктора Медведчука.

55 російських полонених тоді поміняли на п'ятьох командирів "Азову". Також звільнили 10 іноземних воїнів.

Наразі Україна працює над обміном у форматі "всіх на всіх".

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