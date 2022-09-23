Турецький лідер заявив, що обмін полоненими між Росією і Україною став "важливим кроком для припинення війни".

Віктор Медведчук виїхав з Туреччини до Росії після того, як його обміняли на українських військовослужбовців.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РІА Новини.

За його словами, при обміні полоненими між Москвою і Києвом у Анкари було 200 імен.

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"Це всі наші гості. На одному з них, Медведчуку, президент Росії Володимир Путін зробив акцент. Ми відправили його в РФ. Ми рішуче продовжуємо процес", - сказав Ердоган.

Турецький лідер заявив, що обмін полоненими між Росією і Україною став "важливим кроком для припинення війни". За його словами, рішення про обмін за посередництва Туреччини було прийнято в ході дипломатичного листування з Путіним.

Обмін українських військовополонених: як це було

Як повідомляв УНІАН, Україна повернула з ворожого полону 215 захисників. Обміняти вдалося 124 офіцера і п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волина" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламаря ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгена Бову.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав всі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 полонених окупантів.

Останні зараз знаходяться в безпеці в Туреччині. Місцеперебування офіцерів тримається в секреті заради їхньої безпеки. Згідно з домовленостями, військові залишаться в Туреччині до кінця бойових дій.

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