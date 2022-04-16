Дружина підозрюваного у держзраді нардепа від ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко продовжує марафон відеозвернень до світових лідерів з проханням посприяти звільненню її чоловіка.
Чергове звернення Марченко адресувала спадковому принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману Аль Сауду.
У зверненні Марченко з покритою головою благає принца посприяти обміну її чоловіка, якого вона називає "лідером української опозиції", на двох морпіхів-британців, які потрапили у російський полон у Маріуполі.
До цього Марченко записала серію відеозвернень. Спочатку вона просила "врятувати" Медведчука з "полону СБУ" президента Володимира Зеленського. Згодом вона звернулася до лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Потім Марченко просила посприяти обміну родичів двох полонених морпіхів-британців.
На цьому дружина опального нардепа не зупинилася та "добралася" до саудівського принца. У мережі реагують на ролики Марченко з гумором, фантазуючи, хто стане її "наступної жертвою". УНІАН зібрав найцікавіші реакції.
Як повідомляв УНІАН, Медведчук підозрюється в держзраді за двома кримінальними провадженнями.
12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.
У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.
27 лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.
12 квітня Медведчука затримали. Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.