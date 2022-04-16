Дружина Медведчука не полишає спроб обміняти свого чоловіка на когось з полонених.

Дружина підозрюваного у держзраді нардепа від ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко продовжує марафон відеозвернень до світових лідерів з проханням посприяти звільненню її чоловіка.

Чергове звернення Марченко адресувала спадковому принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману Аль Сауду.

У зверненні Марченко з покритою головою благає принца посприяти обміну її чоловіка, якого вона називає "лідером української опозиції", на двох морпіхів-британців, які потрапили у російський полон у Маріуполі.

До цього Марченко записала серію відеозвернень. Спочатку вона просила "врятувати" Медведчука з "полону СБУ" президента Володимира Зеленського. Згодом вона звернулася до лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Потім Марченко просила посприяти обміну родичів двох полонених морпіхів-британців.

На цьому дружина опального нардепа не зупинилася та "добралася" до саудівського принца. У мережі реагують на ролики Марченко з гумором, фантазуючи, хто стане її "наступної жертвою". УНІАН зібрав найцікавіші реакції.