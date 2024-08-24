Український президент іронічно поаплодував диктатору за те що той бомбить власні населені пункти.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в даний час російський диктатор Володимир Путін бомбить свої села, а жителі Курської області в шоці від того, що вони вірили в цього "демона".

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте.

"Він бомбить зараз свої села. Просто браво (з цими словами Зеленський аплодує - УНІАН). Просто, крім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво. Його люди там кажуть: вони в шоці, що вони вірили у цього демона", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що треба розуміти, яке обличчя Путін показує своєму суспільству в Курській області.

Ситуація в Курській області

ЗСУ на початку серпня почали рухатися вперед на Курщині та взяли понад 90 російських населених пунктів. Крім того, українські воїни наближаються до того, щоб узяти в оточення приблизно 3 тис. російських окупантів, які перебувають між кордоном України та річкою Сейм.

За відомостями аналітиків DeepState, наприкінці місяця наші захисники продовжували наступальні дії в Курській області. Сьогодні експерти повідомили, що ЗСУ мають успіх на схід від міста Суджа.

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