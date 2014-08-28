Росія вчора зупинила пропуск на кордоні з Сумщиною для відвантаження військової техніки
14:20, 28 серпня 2014Політика
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Росія на пункті пропуску "Суджа" поблизу Сумської області припинила пропуск українців через завантаження на залізничні платформи військової техніки для відправки в Україну.
Росія відвантажила військову техніку на кордоні з Україною / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України з посиланням на зведену інформацію РНБО
"Вчора з 10:30 до 12:00 російські прикордонники в пункті пропуску «Суджа», що навпроти українського пункту пропуску «Юнаківка» у Сумській області, було припинено пропуск на в’їзд в Росію громадян України. За оперативною інформацією, на залізничній станції м. Суджа (близько 20 км від кордону) здійснювалося завантаження на залізничні платформи військової техніки для передислокації на іншу ділянку українсько-російського кордону", - зазначили в РНБО.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко скликав термінове засідання РНБО у зв'язку з вторгненням російських військ на сході України.
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