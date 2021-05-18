Криклія відправили у відставку / фото УНІАН
Верховна Рада України ухвалила відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову підтримали 284 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.
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Відставка Криклія: що відомо
- У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.
- За інформацією ЗМІ, міністра інфраструктури Владислава Криклія та Міністра економіки Ігоря Петрашка попросив піти у відставку президент Володимир Зеленський.
- Як повідомило джерело "РБК-Україна", в ОП вважають, що у період Криклія Мінінфраструктури допустило "прорахунки в управлінні галуззю", зокрема у сфері залізничного транспорту. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, до мінусів на Банковій відносять і "скандали, пов'язані з міністерством".
- За попередньою інформацією, як нового голову Мінінфраструктури Кабмін збирається пропонувати Раді главу Укравтодору Олександра Кубракова.
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