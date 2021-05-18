Рада підтримала відставку міністра інфраструктури Криклія

Відповідну постанову підтримали 284 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Верховна Рада України ухвалила відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову підтримали 284 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів. Читайте такожРада розглядає звільнення Степанова і ще двох міністрів (онлайн-трансляція) Відставка Криклія: що відомо У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.

За інформацією ЗМІ, міністра інфраструктури Владислава Криклія та Міністра економіки Ігоря Петрашка попросив піти у відставку президент Володимир Зеленський.

Як повідомило джерело "РБК-Україна", в ОП вважають, що у період Криклія Мінінфраструктури допустило "прорахунки в управлінні галуззю", зокрема у сфері залізничного транспорту. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, до мінусів на Банковій відносять і "скандали, пов'язані з міністерством".

За попередньою інформацією, як нового голову Мінінфраструктури Кабмін збирається пропонувати Раді главу Укравтодору Олександра Кубракова. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Шварц

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