Тепер міністерство очолює Юлія Свириденко, яка раніше працювала заступником керівника Офісу президента.

Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 256 народних депутатів.

Під час виступу в парламенті Свириденко серед основних пріоритетів своєї роботи назвала запуск інституцій, які посилять економічну політику держави. За її словами, мова йде про Експортно-кредитне агентство, Фонд прямих іноземних інвестицій, Фонд покращення житлових умов тощо.

"Усі ці інституції успішно працюють в США і Європі, більшість створено у нас, але не показують значущих результатів", - сказала Свириденко.

Вона також підкреслила важливість перегляду підходу до державного фінансування, зазначивши, що необхідно припинити просто "проїдати" бюджетні кошти, а натомість необхідно спрямувати їх на продумані інвестиційні проекти, врахувавши економічні ефекти.

Читайте такожЛерос у Раді показав Зеленському непристойний жест рукою (відео)Свириденко назвала п’ять ключових кластерів, де інвестиції у короткостроковому і довгостроковому періодах матимуть найбільший ефект для держави – це машинобудування, енергетика, ІТ, сільське господарство та будівництво.

Раніше, у вересні 2019 року Юлію Свириденко призначили на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року вона обіймала посаду першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. У грудні 2020 року Свириденко призначили заступником керівника Офісу президента.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада звільнила Олексія Любченка з посади першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки.

Сьогодні, 4 листопада, парламент голосував за призначення чотирьох членів Кабінету міністрів України.

Зокрема, Верховна Рада призначила Ірину Верещук віце-прем'єр-міністром України - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а Олексія Резнікова - міністром оборони України.

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Автор: Катерина Жирій