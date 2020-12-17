Віталію Кличку довіряють 32%, Володимиру Гройсману – 29%.

Рейтинг довіри до політиків в Україні очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 43% респондентів, 54% – не довіряють.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

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На другому місці за рівнем довіри - Віталій Кличко (32%). Далі розмістилися: Володимир Гройсман – 29%, Дмитро Разумкова - 26%, Юлія Тимошенко – 25%, Юрій Бойко – 24%, Петро Порошенко – 22%, Денис Шмигаль – 15%.

Серед основних досягнень 2020 року респонденти відзначили: припинення вогню й оголошення режиму тиші на Донбасі (51%), будівництво доріг (43%), звільнення нацгвардійця Віталія Марківа з ув’язнення в Італії (21%), угоду про політичну та економічну співпрацю між Україною та Британією – 17%, програму «Доступні кредити 5-7-9%» – 14%, запуск додатку «Дія» (цифровий паспорт, водійське посвідчення) – 13%, легалізацію грального бізнесу. Проведення місцевих виборів, відкриття ринку землі обрали 5-9% опитаних.

Натомість 13% респондентів вважають, що немає жодних досягнень в Україні у 2020 році.

*** Опитування проводилось 12-14 грудня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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Автор: Леся Лещенко