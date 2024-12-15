Раніше таку пропозицію озвучив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Днями прем'єр Угорщини Віктор Орбан озвучив ідею "різдвяного перемир'я" в Україні. Припинення вогню у певному форматі справді може стати першим кроком до закінчення війни, заявив в інтерв’ю CBS News конгресмен Майкл Волц, якого Дональд Трампом планує призначити радником президента з питань національної безпеки.

"Я сподіваюся, що весь світ захоче побачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України. Це війна в стилі Першої світової війни. Це м'ясорубка людських істот. Президент Трамп був дуже стурбований бійнею, яка триває. Ми повинні припинити бої. І, ви знаєте, подивіться, якщо це якийсь тип припинення вогню як перший крок… Ми уважно розглянемо, що це означає", – заявив Волц.

Разом з тим майбутній радник Трампа наголосив, що до 20 січня, коли відбудеться інавгурація нового президента США, подібні ініціативи доводиться узгоджувати з адміністрацією Джо Байдена.

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"Різдвяне перемир’я" від Орбана

Як писав УНІАН, днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно заявив, що він запропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський начебто відкинув цю ідею.

Радник президента України Дмитро Литвин спростував слова Орбана. За його словами, угорська сторона "нічого не обговорювала" з Києвом щодо можливого перемир’я. Крім того, за його словами, Україна не уповноважувала Угорщину "ні на що", зокрема на ведення подібних переговорів.

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