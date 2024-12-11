Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими, проте президент Володимир Зеленський начебто відкинув цю ідею. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
На своїй сторінці у соцмережі X угорський лідер прокоментував твіт, у якому Зеленський різко відреагував на його розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль для досягнення миру. Ми запропонували різдвяне перемир'я і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Володимир Зеленський чітко відкинув і виключив це сьогодні. Ми зробили все, що могли!", - написав Орбан.
Однак угорський політик нічого не сказав про те, чи пропонував він таку ідею Путіну та яка була його реакція, якщо така пропозиція і справді оголошувалась.
Водночас Віктор Орбан нічого не написав про те, чи висував він таку пропозицію Владіміру Путіну, і якою була реакція глави Кремля, якщо така пропозиція справді була.
Розмова між Орбаном та Путіним - що відомо
Як писав УНІАН, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. За інформацією російських ЗМІ, політики також говорили і про Україну.
Своєю чергою на таку розмову відреагував український лідер. Зокрема Володимир Зеленський закликав політиків не грати на власний імідж за рахунок єдності, а дбати про спільний успіх.
"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН", - додав президент.