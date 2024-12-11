За словами прем'єр-міністра Угорщини, його країна доклала нових зусиль для досягнення миру.

Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими, проте президент Володимир Зеленський начебто відкинув цю ідею. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

На своїй сторінці у соцмережі X угорський лідер прокоментував твіт, у якому Зеленський різко відреагував на його розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль для досягнення миру. Ми запропонували різдвяне перемир'я і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Володимир Зеленський чітко відкинув і виключив це сьогодні. Ми зробили все, що могли!", - написав Орбан.

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Однак угорський політик нічого не сказав про те, чи пропонував він таку ідею Путіну та яка була його реакція, якщо така пропозиція і справді оголошувалась.

Водночас Віктор Орбан нічого не написав про те, чи висував він таку пропозицію Владіміру Путіну, і якою була реакція глави Кремля, якщо така пропозиція справді була.

Розмова між Орбаном та Путіним - що відомо

Як писав УНІАН, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. За інформацією російських ЗМІ, політики також говорили і про Україну.

Своєю чергою на таку розмову відреагував український лідер. Зокрема Володимир Зеленський закликав політиків не грати на власний імідж за рахунок єдності, а дбати про спільний успіх.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН", - додав президент.

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