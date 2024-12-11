Україна робить усе в координації з партнерами, аби досягти повноцінного миру, але Угорщина нічого не обговорювала з Україною про власні дії.

Україна не уповноважувала Угорщину на будь-які дії, Угорщина не попереджала про контакти з Москвою. Як передає кореспондент УНІАН, про це радник президента України Дмитро Литвин повідомив журналістам.

"По-перше, як і завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала. По-друге, як і завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджувала. По-третє, як і завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що", - наголосив радник глави держави.

Водночас, по-четверте, як відзначив радник президента, Україна завжди в щоденному режимі працює для звільнення полонених, і "вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року".

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По-п'яте, як додав Литвин, "ми налаштовані на повноцінний мир, і робимо все в координації з партнерами, щоб цього досягти, - разом з Америкою, Європою, іншими партнерами у світі".

Радник глави підсумував, що "потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки".

Розмова Орбана з Путіним - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у мережі X заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими, проте, як стверджує угорський прем'єр, президент Володимир Зеленський начебто відкинув цю ідею.

Цьому передувало те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана російському диктатору Путіну. Тоді Зеленський висловив сподівання, що "Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

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