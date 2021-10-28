За її словами, ситуація з його станом здоров'я погана.

Народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько заявляє, що ситуація зі станом здоров'я колишнього президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі "погана".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24".

Ясько зазначила, що мала нині змогу близько години поспілкуватися із Саакашвілі.

"Він не має змоги передавати листи. Я, як мені сказали, не маю права виносити, передавати будь-які листи. Ситуація з його здоров'ям погана. Бо вже майже місяць, він дійсно відмовився від будь-якого медичного втручання", - сказала вона.

Читайте такожСтан здоров'я Саакашвілі у Грузії: стало відомо про формування лікарського консиліумуДепутат зауважила, що консиліум лікарів зазначає, що Саакашвілі необхідно перевести до лікарні, наприклад, приватної, для надання йому якісної медичної допомоги.

"Але нічого не відбувається. Влада Грузії говорить тільки, що вони можуть лише в тюремну лікарню, в якій дуже небезпечно взагалі для його не просто здоров'я, для його життя. Тому що це дуже небезпечний заклад, який не рекомендує ніхто. І всі, хто знається на правах людини, знають, що це дуже важке і погане місце, де безпеки ніякої не буде", - сказала Ясько.

Вона підсумувала, що "ситуація дуже складна, і він у серйозній небезпеці знаходиться".

Затримання Саакашвілі в Грузії

1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі, його помістили в пенітенціарну установу. Політик заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

На батьківщині Саакашвілі не був останні 8 років - у Грузії він оголошений у розшук, а також його заочно засудили до шести років ув'язнення.

23 жовтня стало відомо про погіршення стану політика - через голодування йому зробили переливання крові.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Автор: Таня Поляковська