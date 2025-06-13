Глава МЗС закликає союзників перейти до повної дипломатичної мобілізації, щоб зупинити війну.

Російська Федерація почала готувати стратегічні резерви для розгортання бойовий операцій не лише в Україні.

Про це міністр закордонних справ Андрія Сибіга сказав на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, йдеться у повідомленні МЗС в Telegram. "За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України", зазначив український міністр.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю проти РФ. У зв'язку з цим Сибіга закликав знизити цінову стелю на російську нафту до $30.

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"Путін розуміє лише мову сили", - констатує міністр.

Окремо Сибіга закликав інвестувати в українську оборонну промисловість вже зараз. "Ми ще не повністю задіяли потенціал і маємо дефіцит, який дозволить збільшити наш оборонний сектор приблизно на $15 млрд", - заявив глава МЗС.

Міністр підкреслив важливість зміцнення оборонної самодостатності України.

"Ми маємо можливості для виробництва складної сучасної зброї в Україні. З початку повномасштабної агресії ми збільшили наші оборонні потужності в деяких напрямках у 35 разів. Ми є лідерами у виробництві дронів та безпілотних технологій. У нас є 110 бригад та близько мільйона солдатів із щоденним бойовим досвідом. Все це стане важливим внеском України в майбутню архітектуру безпеки Європи та трансатлантичну безпеку", - наголосив Сибіга.

Плани РФ про напад на іншу країну

Президент України Володимир Зеленський ще у лютому попереджав про ризики, що Росія може піти з війною проти Польщі і Литви.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року.

На переконання Пісторіуса, з огляду на зростання збройних сил РФ зберігається теоретична ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.

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