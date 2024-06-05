Міністр оборони Німеччини хоче посилити готовність Бундесверу до надзвичайних ситуацій, заговорив про відновлення військової служби.

Німеччина має бути готова до війни з Росією до 2029 року, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сьогодні під час урядових слухань у Бундестазі.

Німецьке видання Zeit Online пише, що Пісторіус хоче посилити оперативну готовність Бундесверу.

"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні забезпечити стримування, щоб запобігти гіршому", - сказав міністр з огляду на загрозу з боку Росії.

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За його словами, фінанси, матеріали та персонал є ключовими для кращого стану Бундесверу.

"У надзвичайних ситуаціях нам потрібні сміливі молоді жінки та чоловіки, які зможуть захистити цю країну", - сказав Пісторіус.

Тому він вважає необхідним "нову форму військової служби", яка не може бути "повністю вільна від зобов'язань".

Видання нагадує, що Федеральний уряд призупинив обов'язкову військову службу в 2011 році. Очікується, що незабаром Пісторіус представить пропозиції щодо можливого повторного введення.

Допомога Німеччини для України - останні новини

Німеччина активно допомогає Україні у посиленні оборонних спроможностей, а також надає гуманітарну допомогу. Водночас сьогодні під час урядових слухань у Бундестазі Пісторіус виключив, що ФРН відправлення німецьких військових в Україну.

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