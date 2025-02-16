За словами президента України, це можуть бути Литва і Польща, а також інші маленькі країни ЄС.

Коментуючи можливі переговори між Україною та Росією щодо закінчення війни президент Володимир Зеленський закликав європейських союзників теж долучитися до обговорення та попередив, що може статися з НАТО, якщо РФ не зупинити або якщо США вийдуть з альянсу.

Також Зеленський попередив про перспективу масштабнішого російського вторгнення в інші регіони Європи вже цього літа, посилаючись на розвідувальні дані щодо військових навчань армії РФ в Білорусі.

"Знаючи, що йому не вдалося окупувати нас, ми не знаємо, куди він піде. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва, тому що ми віримо, що Путін буде вести війну проти НАТО", - наголосив глава держави в інтерв'ю NBC News.

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Також Зеленський наголосив, що якщо США вийдуть з НАТО, то це буде знищенням альянсу. За його словами, без загрози з боку США Росія почне окуповувати частини Європи, особливо колишні республіки Радянського Союзу. Президент підкреслив, що європейські члени НАТО не мають такої військової сили, аби захистити себе без США.

"Вони почнуть з тих країн ... маленьких країн, які були в СРСР, в Радянському Союзі. Але Європа не буде відповідати, тому що у них немає - вони почнуть захищатися. Кожна країна захищає себе", - зазначив глава держави.

За словами президента, він не може передбачити, яку частину Європи буде намагатися окупувати російський диктатор Володимир Путін, однак ця "можливість" завжди буде загрожувати континенту.

Можливий наступ РФ на країни НАТО - що відомо

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія відправить у Білорусь 150 тисяч солдатів для можливої атаки на НАТО. За його словами, Білорусь, яка межує з трьома країнами НАТО, стала плацдармом для російських військових операцій.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв Путіну "нищівні наслідки", якщо РФ зараз нападе на Альянс. Він запевнив, що російський диктатор програє, якщо почне вторгнення в країни НАТО.

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